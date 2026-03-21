21 марта, 05:11

Закрыто не для всех: Иран обсуждает проход судов через Ормуз с одной страной

Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судов, связанных с Японией

Иран заявил о готовности открыть отдельный коридор для японских судов в стратегически важном Ормузском проливе. Речь идёт о возможности безопасного прохода после консультаций с Токио. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью агентству Kyodo, что Тегеран не закрывал пролив и не намерен блокировать движение полностью. По его словам, диалог с Японией уже запущен и касается судов, связанных с этой страной.

«Мы не перекрывали пролив. Он открыт», – подчеркнул дипломат.

При этом ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся напряжённой. Прежде иранские власти заявляли, что готовы ограничить проход судов, связанных с США и их союзниками, а также усилить контроль за движением в акватории.

Фактически Тегеран даёт понять, что готов делать исключения для отдельных стран. На этом фоне Токио сохраняет осторожную позицию: Япония, традиционно поддерживающая дружеские отношения с Ираном, избегает жёстких оценок военных действий в регионе, но призывает решать конфликт дипломатическими методами.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп резко высказался о союзниках по НАТО на фоне ситуации вокруг пролива. Американский лидер обвинил их в нежелании участвовать в операции против Ирана и жалобах на рост цен на нефть. По его мнению, разблокировать Ормузский пролив можно быстро, но партнёры просто не готовы рисковать.

Юния Ларсон
