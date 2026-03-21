Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 22:38

Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сворачивания масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. По его словам, американские цели в регионе близки к достижению.

Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива — не обязанность Соединённых Штатов. Трамп отметил, что США не пользуются этим маршрутом, поэтому охранять и патрулировать его должны страны, которые зависят от проходящих через пролив судов. Впрочем, американский лидер добавил, что Вашингтон готов оказать содействие в случае поступления соответствующей просьбы.

«Мы будем помнить!»: Трамп обиделся на «трусов» в НАТО из-за Ормузского пролива

Ранее сообщалось, что Франция отказалась от участия в разблокировке Ормузского пролива во время военной операции. Макрон заявил, что вопрос сопровождения судов будет обсуждаться только после окончания боевых действий.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar