Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сворачивания масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. По его словам, американские цели в регионе близки к достижению.

Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива — не обязанность Соединённых Штатов. Трамп отметил, что США не пользуются этим маршрутом, поэтому охранять и патрулировать его должны страны, которые зависят от проходящих через пролив судов. Впрочем, американский лидер добавил, что Вашингтон готов оказать содействие в случае поступления соответствующей просьбы.

Ранее сообщалось, что Франция отказалась от участия в разблокировке Ормузского пролива во время военной операции. Макрон заявил, что вопрос сопровождения судов будет обсуждаться только после окончания боевых действий.