Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 14:19

«Мы будем помнить!»: Трамп обиделся на «трусов» в НАТО из-за Ормузского пролива

Трамп сравнил НАТО с «бумажным тигром» из-за ситуации с Ормузским проливом

Дональд Трамп. Обложка © Gettyimages / Roberto Schmidt

Дональд Трамп. Обложка © Gettyimages / Roberto Schmidt

Североатлантический альянс без США является всего лишь «бумажным тигром». С таким резким высказыванием выступил в собственной социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп. Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.

«Не хотят способствовать открытию Ормузского пролива — простого военного манёвра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так просто и с таким небольшим риском. Трусы, и мы будем помнить!» — возмутился Трамп.

Макрон заявил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив
Макрон заявил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив

Ранее сообщалось, что американские военные сосредоточили усилия на ликвидации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, оборудованных под эти цели, чтобы помешать дальнейшей блокировке Ормузского пролива. По данным США, уже уничтожены десятки таких кораблей, для ударов применяется авиация. Тегеран не раз предупреждал, что у Запада будут проблемы с проливом, если Израиль и Штаты не прекратят нападение на иранскую территорию. Именно Ормуз является основным путём для прохода нефтяных танкеров. Вашингтон предлагал Европе присоединиться к операции по разблокировке пролива, но ЕС продолжает мяться и выдвигать условия.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Татьяна Миссуми
