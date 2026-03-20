«Мы будем помнить!»: Трамп обиделся на «трусов» в НАТО из-за Ормузского пролива

Североатлантический альянс без США является всего лишь «бумажным тигром». С таким резким высказыванием выступил в собственной социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп. Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.

«Не хотят способствовать открытию Ормузского пролива — простого военного манёвра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это так просто и с таким небольшим риском. Трусы, и мы будем помнить!» — возмутился Трамп.

Ранее сообщалось, что американские военные сосредоточили усилия на ликвидации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, оборудованных под эти цели, чтобы помешать дальнейшей блокировке Ормузского пролива. По данным США, уже уничтожены десятки таких кораблей, для ударов применяется авиация. Тегеран не раз предупреждал, что у Запада будут проблемы с проливом, если Израиль и Штаты не прекратят нападение на иранскую территорию. Именно Ормуз является основным путём для прохода нефтяных танкеров. Вашингтон предлагал Европе присоединиться к операции по разблокировке пролива, но ЕС продолжает мяться и выдвигать условия.