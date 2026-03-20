США начали уничтожать минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива

Американские военные сосредоточили усилия на ликвидации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, оборудованных под эти цели, чтобы помешать дальнейшей блокировке Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Дэна Кейна.

Утверждается, что Штаты уже уничтожили десятки таких кораблей. Для ударов по минным заградителям применяется авиация, включая штурмовики A-10.

В то же время известно, что два из трёх американских противоминных кораблей, базирующихся в Бахрейне, находятся на техническом обслуживании в Сингапуре. Речь идёт о кораблях USS Tulsa и USS Santa Barbara. И именно они обычно использовались в этих целях.

Ранее сообщалось, что Франция отказалась от участия в разблокировке Ормузского пролива во время военной операции. Макрон заявил, что вопрос сопровождения судов будет обсуждаться только после окончания боевых действий.