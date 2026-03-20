ЕС допустил участие в миссии в Ормузском проливе при ряде условий

Евросоюз заявил о готовности подключиться к миссии в Ормузском проливе для обеспечения свободы судоходства. Об этом говорится в решении Евросовета.

«Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнёрами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», — говорится в сообщении.

Решение приняли по итогам заседания лидеров ЕС. В документе указано, что страны союза готовы действовать совместно с региональными партнёрами для поддержания безопасного прохождения судов. При этом в ЕС уточнили, что участие возможно только при выполнении необходимых условий. В заявлении подчёркивается, что речь идёт о согласованных шагах и дополнительной координации.

Отдельно отмечается, что государства-члены уже заявили о намерении усилить взаимодействие в регионе. Конкретные параметры возможного участия пока не раскрываются.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о нежелании участвовать в разблокировании Ормузского пролива на фоне текущих боевых действий. Он отметил, что Париж не рассматривает такие шаги в условиях продолжающегося конфликта. По его словам, обсуждать сопровождение судов можно только после стабилизации обстановки. Макрон также указал, что любые действия в регионе требуют оценки рисков и согласования с партнёрами.