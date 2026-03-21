Дмитриев предложил Каллас и фон дер Ляйен самим охранять Ормузский пролив

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил поручить вопрос охраны Ормузского пролива главам Еврокомиссии и евродипломатии Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас. Он также запустил опрос, поинтересовавшись, до каких цен на нефть это доведёт Европу. Пост он опубликовал в соцсети X.

По словам Дмитриева, «неустанные и бесстрашные лидеры ЕС» могли бы взять на себя ответственность за безопасность стратегического водного пути. Такое «мудрое» руководство наверняка поможет успокоить рынки и предотвратить худший энергокризис в истории сообщества, иронично отметил глава РФПИ.

В своём посте спецпредставитель президента РФ также предложил подписчикам проголосовать, до какой отметки подскочили бы цены на нефть, если бы контроль над проливом перешёл к фон дер Ляйен и Каллас. Варианты: 200, 500, 1000 долларов за баррель или «другое».

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Президент США обвинил их в нежелании участвовать в операции против Ирана и в постоянных жалобах на рост цен на нефть. По его словам, разблокировать пролив можно было бы быстро, но партнёры не готовы рисковать. Он угрожающе добавил, что Штаты это запомнят.