Испанское издание Pais опубликовало статью, в которой жёстко раскритиковало нынешнее руководство Брюсселя. По мнению авторов, триада во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евродипломатии Каей Каллас и генсеком НАТО Марком Рютте может оказаться худшим руководящим составом за последние десятилетия.

«Является ли триада, состоящая из Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии, Каи Каллас, главы европейской дипломатии, и Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия? Вполне возможно, что ответ будет утвердительным», — говорится в публикации издания.

Фон дер Ляйен обвиняют в произраильской позиции и «чрезмерном атлантизме». Каллас, в свою очередь, упрекают в том, что её внешнеполитическое видение свелось к одному единственному вопросу — противодействию России. По мнению авторов, это мешает адекватно реагировать на другие вызовы. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне ударов по Ирану проявил лояльность в адрес президента США, что также не добавляет авторитета европейским структурам.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас. Поводом стало возможное возобновление в Европе дискуссии о закупках российского газа. Дмитриев назвал отказ от дешёвого и надёжного энергоносителя одним из «идиотских» решений европейских чиновниц.