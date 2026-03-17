17 марта, 14:53

Троицу фон дер Ляйен, Каллас и Рютте назвали худшим руководством для Брюсселя

Испанское издание Pais опубликовало статью, в которой жёстко раскритиковало нынешнее руководство Брюсселя. По мнению авторов, триада во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евродипломатии Каей Каллас и генсеком НАТО Марком Рютте может оказаться худшим руководящим составом за последние десятилетия.

«Является ли триада, состоящая из Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии, Каи Каллас, главы европейской дипломатии, и Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия? Вполне возможно, что ответ будет утвердительным», — говорится в публикации издания.

Фон дер Ляйен обвиняют в произраильской позиции и «чрезмерном атлантизме». Каллас, в свою очередь, упрекают в том, что её внешнеполитическое видение свелось к одному единственному вопросу — противодействию России. По мнению авторов, это мешает адекватно реагировать на другие вызовы. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне ударов по Ирану проявил лояльность в адрес президента США, что также не добавляет авторитета европейским структурам.

Дмитриев посоветовал Каллас и фон дер Ляйен посмотреть занятное видео

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас. Поводом стало возможное возобновление в Европе дискуссии о закупках российского газа. Дмитриев назвал отказ от дешёвого и надёжного энергоносителя одним из «идиотских» решений европейских чиновниц.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
