Дмитриев потребовал уволить фон дер Ляйен и Каллас после «‎искупления»

Генеральный директор РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас за «идиотские» решения. Одним из таких он назвал отказ от дешёвого и надёжного российского газа.

«Сначала искупите вину. Затем увольте Урсулу и Каю за принятые ими неверные решения и созданные риски», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя возможное возобновление дискуссии в Европе о закупках энергоносителей у России.