Дмитриев потребовал уволить фон дер Ляйен и Каллас после «искупления»
Генеральный директор РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас за «идиотские» решения. Одним из таких он назвал отказ от дешёвого и надёжного российского газа.
«Сначала искупите вину. Затем увольте Урсулу и Каю за принятые ими неверные решения и созданные риски», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя возможное возобновление дискуссии в Европе о закупках энергоносителей у России.
Дмитриев указал на «серьёзный сдвиг» в позиции Европы по энергетике на фоне эскалации конфликта в Иране и начавшихся после неё проблем с поставками нефти и газа. Дело в том, что ещё вчера баррель Brent впервые с июня 2025 года превысил 80 долларов, достигнув $80,03, а сейчас он стоит уже 84 доллара. При этом золото прибавило 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти 3%. А Катар приостановил добычу газа на ряде объектов из-за ударов Ирана.
