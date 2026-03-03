Дмитриев заметил «серьёзный сдвиг» в позиции Европы по энергетике
Обложка © Life.ru
Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что Евросоюз существенно пересматривает свою энергетическую политику. По его словам, в Брюсселе начали осознавать, что прежние решения создали огромные риски, особенно на фоне эскалации конфликта в Иране и начавшихся после неё проблем с поставками нефти и газа.
«Идеологически мотивированные экономические решения, принимаемые ЕС, были ошибочными. Возможно, ЕС запоздает с принятием решения об искуплении вины. Происходящее — серьёзный сдвиг в позиции ЕС», — написал переговорщик Кремля.
Эскалация на Ближнем Востоке уже ударила по мировым рынкам. Ещё вчера баррель Brent впервые с июня 2025 года превысил 80 долларов, достигнув $80,03, а сейчас он стоит уже 84 доллара. При этом золото прибавило 1,8% (до $5334 за унцию), серебро — почти 3%. Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.