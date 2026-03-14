Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас посмотреть видео профессора Джеффри Сакса, чтобы понять последствия отказа от российских энергоресурсов. Пост об этом он опубликовал в соцсети X, комментируя запись депутата Европарламента Фидиаса Панайоту.

В ролике экономист Сакс объясняет, что Европу ждёт тяжёлый кризис из-за скачка цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта. Высокая стоимость сырья, по его мнению, приведёт к деиндустриализации ЕС. Сакс также указал, что политика фон дер Ляйен, направленная на отказ от российской нефти и газа, ведёт союз к саморазрушению.

«Этот короткий видеоролик не настолько увлекателен, как комиксы Marvel Кайи, однако это отличный образовательный материал, который поможет Кайе и Урсуле стать умнее, понять свои ошибки в энергетической политике и узнать, что будет дальше», — пишет Дмитриев.

Однако сейчас Каллас больше заботит, что война на Ближнем Востоке повиляет на европейские поставки оружия Украине. Страны ЕС, помимо отвлечения ресурсов, столкнулись с перебоями в логистических цепочках и резким подорожанием энергоносителей. По словам политика, эти факторы напрямую сужают возможности, которые могли бы быть направлены на поддержку Киева.