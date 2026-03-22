«Война вышла из-под контроля»: Американский офицер назвал ошибку Трампа по Ирану

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана приведут лишь к ужесточению блокады Ормузского пролива. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«В любом случае они точно не откроют Ормузский пролив, и по факту иранцы заявили, что перекроют его ещё сильнее», — написал он.

По словам Дэвиса, действия американской администрации в ходе ближневосточного конфликта не приведут к его успешному завершению.

«Это очень опасное время для США и наших союзников, и виной тому исключительно начатая нами война, над которой мы уже утратили контроль», — резюмировал он.

Ранее Тегеран заявил о возможности обеспечить безопасный проход судов под японским флагом через Ормузский пролив после проведения всех необходимых двусторонних консультаций. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, подчеркнув, что Исламская Республика не вводила блокаду на этой транспортной артерии и не намерена полностью её перекрывать.