Война Ирана и США: Тегеран ударил ракетами дальнего радиуса по Димоне и Диего-Гарсии, хуситы блокируют Красное море, США сняли санкции, 22 марта Оглавление США грозят Ирану блэкаутом за закрытый Ормузский пролив Иран ударил дальнобойными ракетами по базе США Диего-Гарсия Иран ударил по ядерному центру Димона и предложил защитить Гренландию Хуситы объявили войну США и грозят блокировать Красное море США сняли санкции с иранской нефти ради стабилизации цен Трамп грозит устроить блэкаут в Иране, Исламская Республика готова защитить Гренландию от США, в Европе хотят защитить судоходство в Ормузском проливе — дайджест Life.ru. 22 марта, 10:06 США грозят выключить электричество в Иране, Тегеран бьёт по ядерным объектам Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

США грозят Ирану блэкаутом за закрытый Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Тегерану из-за закрытого Ормузского пролива. Если Иран не разблокирует транспортный коридор, то американская армия уничтожит электростанции и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики.

— Если Иран полностью не откроет Ормузский пролив без угроз в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой, — заявил Трамп.

Крупнейшая электростанция, о которой говорит президент США, находится вблизи Тегерана. В целом вокруг столицы Ирана есть ещё генерирующие мощности, в том числе ГЭС.

— Вполне вероятно, что США ударят по ТЭС Дамаванд. Она считается крупнейшей по номинальной мощности, составляющей приблизительно 2868 МВт. Она расположена недалеко от Тегерана и является важнейшим центром электроснабжения столицы, — считают авторы канала «Военная хроника».

В ответ на угрозы американского президента в Тегеране предупредили, что ВС Ирана в таком случае атакуют объекты США, Израиля и их союзников.

Ранее Трамп сообщал о том, что США уже близки к достижению поставленных целей в кампании против Ирана. Более того, в скором времени войска на Ближнем Востоке могут прекратить атаки.

Портал Iran War Cost Tracker сообщает, что за чуть меньше месяца операции против Ирана США потратили на неё больше 27 миллиардов долларов. Трамп уже выставил счёт за понесённые убытки, но с опцией возможности продолжения боевых дейтсвий.

Иран ударил дальнобойными ракетами по базе США Диего-Гарсия

Иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по острову Диего-Гарсия в Индийском океане. Целью атаки была совместная военная база США и Великобритании. Несмотря на то что прямого удара по объекту не было, армия Исламской Республики подтвердила, что владеет арсеналом дальнобойных ракет и готова их использовать. Ранее Вашингтон неоднократно заявлял о том, что иранские возможности в производстве и запуске таких видов боеприпасов полностью исчерпаны.

Иран ударил по ядерному центру Димона и предложил защитить Гренландию

Глава полиции Исламской Республики бригадный генерал Ахмад-Реза Радан заявил о готовности помочь Дании отстоять Гренландию от аннексии США.

— Сначала Трамп фактически пригрозил Европейскому союзу. Сегодня он заявил: если вы не отдадите нам Гренландию, мы будем вынуждены принять меры. Я прошу вас сохранить Гренландию. Если вы не сможете её защитить, скажите — тогда это сделаем мы, — сказал военачальник.

Ночью 22 марта иранские ракеты ударили по городу Димона, который находится на юге Израиля. В населённом пункте располагается главный ядерный объект еврейского государства.

Телеканал Al Araby сообщил о попадании ракеты в здание. Он же сообщили о серии иранских атак по пустыне Негев, где и находится Центр ядерных исследований Израиля.

Иран атаковал баллистической ракетой израильский город Арад, находящийся в 25 км от Димона. Видео © Telegram / SHOT

Хуситы объявили войну США и грозят блокировать Красное море

Йеменские хуситы объявили о начале боевых действий против Израиля и США. Движение «Ансар Алла» планирует атаковать американские корабли в Красном море.

— Мы будем наносить удары по американским кораблям в Красном море. Эта война — война всей мусульманской уммы, — заявил представитель хуситов.

Лидеры движения сообщили, что считают агрессию против Ирана агрессией против всех мусульман. Хуситы будут использовать все возможные средства, чтобы поддержать Исламскую Республику, в том числе могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив для кораблей США и их союзников.

Нейтральным странам, таким как Россия и Китай, нечего опасаться, заявил в интервью РИА «Новости» член политбюро военно-политической группировки Мухаммед аль-Бухейти.

В то же время американские СМИ сообщают, что Саудовская Аравия и США пытаются удержать хуситов от вступления в конфликт. Йеменское движение может серьёзно помешать судоходству в Красном море и через Суэцкий канал, что они уже делали во время войны в секторе Газа.

США сняли санкции с иранской нефти ради стабилизации цен

Вашингтон временно снял санкции с иранской нефти, которая уже находится на танкерах в открытом море. Этим Штаты хотят сдержать рост мировых цен на топливо.

— Временно открыв доступ к этим уже имеющимся запасам, Соединённые Штаты оперативно поставят на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти. Это увеличит общий объём энергии в мире и поможет ослабить временный дефицит предложения, — поделился глава Минфина США Скотт Бессант.

По замыслу американских чиновников, снижение цен на нефть ударит по финансовым возможностям Ирана.

Министры стран «Большой семёрки» заявили о готовности обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив. Совместное заявление было опубликовано Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией, пишет The Guardian.

— Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании, — говорится в тексте заявления.

Авторы Артём Артёмов