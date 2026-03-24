Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 19:09

Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Тегеран дал согласие на отказ от попыток получения ядерного оружия. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал президент США журналистам.

Трамп не стал уточнять, с кем именно ведутся консультации. Ранее власти Ирана неоднократно подчёркивали, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.

Рейтинг Трампа в США рухнул до исторического минимума
Ранее президент США сообщил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По словам Трампа, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана. Он уточнил, что переговорный процесс ведут названные им высокопоставленные лица, а также другие участники. Американский лидер подчеркнул, что, по его данным, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении соглашения.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar