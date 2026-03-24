Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Тегеран дал согласие на отказ от попыток получения ядерного оружия. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал президент США журналистам.

Трамп не стал уточнять, с кем именно ведутся консультации. Ранее власти Ирана неоднократно подчёркивали, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.

Ранее президент США сообщил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По словам Трампа, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана. Он уточнил, что переговорный процесс ведут названные им высокопоставленные лица, а также другие участники. Американский лидер подчеркнул, что, по его данным, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении соглашения.