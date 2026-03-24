24 марта, 18:51

Рейтинг Трампа в США рухнул до исторического минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36% — это минимальный показатель с момента его возвращения в Белый дом. Такие данные приводит Reuters.

Всего за неделю уровень поддержки упал с 40% до 36%. Для сравнения, в начале президентского срока он достигал 47%, а затем долгое время держался около 40%.

Одной из причин снижения называют рост цен на топливо и недовольство экономической ситуацией. Действия Трампа по снижению стоимости жизни одобряют лишь 25% респондентов. Также снизилась поддержка внешнеполитических решений. Удары США по Ирану одобряют 35% опрошенных, тогда как 61% выступают против.

«Играют все, кто могут»: Эксперт по энергетике раскрыл, как Трамп превращает свои выдумки в деньги
«Играют все, кто могут»: Эксперт по энергетике раскрыл, как Трамп превращает свои выдумки в деньги

Ранее Трамп сообщил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана.

Полина Никифорова
