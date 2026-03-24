«Играют все, кто могут»: Эксперт по энергетике раскрыл, как Трамп превращает свои выдумки в деньги

Тактика Дональда Трампа зарабатывать на событиях, которые он сам придумывает, не является чем-то исключительным в условиях влияния его слов на мировой финансовый рынок. Такую оценку в разговоре с Life.ru дал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Когда к твоим словам прислушивается весь финансовый мир, а ты ещё при этом и бизнесмен, то сам Бог велел на этом зарабатывать, что и делает Трамп. Это ведь не единичный случай. Сергей Пикин Директор Фонда энергетического развития

Эксперт привёл в пример ситуацию с сообщением министра энергетики США в соцсетях о прохождении кораблей через пролив. После этой публикации нефть резко подешевела. Однако спустя полчаса пост удалили с пояснением, что речь шла не о свершившемся факте, а о планах. При этом, по мнению эксперта, перепутать времена в английском языке сложно.

«То есть сейчас в этой истории играют все, кто могут: от президента Трампа до министра энергетики. И для них каждое такое заявление — это действительно сотни миллионов, а то и миллиарды. Потому что вчера, помимо фьючерсов на нефть, активно кто-то купил ещё и фьючерсы на индекс американской биржи на полтора миллиарда, поэтому и он тоже вырос. Тоже на полтора миллиарда. Прибыль там нормальная, тоже на несколько сотен миллионов. Так что все играют, как могут, и президент в том числе», — подытожил Пикин.

Напомним, что неизвестные трейдеры заработали более 100 миллионов долларов за 20 минут перед постом Дональда Трампа о мирных перспективах с Ираном. Примерно за 15 минут до публикации некая группа трейдеров провела около 6200 сделок с фьючерсами на нефть Brent и WTI, сделав ставку на падение цен. На фондовом рынке эти же участники, напротив, скупали акции в расчёте на последующий рост, который после заявления Трампа составил более 10%. Общий объём операций оценивается в 1,5–2 миллиарда долларов. Примерно за 20 минут эта группа смогла получить прибыль, превышающую 100 миллионов.

Ранее майские фьючерсы на нефть Brent на площадке ICE рухнули более чем на 14%, откатившись к значениям, которые фиксировались в середине марта. Согласно биржевой статистике, в ходе торгов цена достигала 96 долларов за баррель — самого низкого уровня с 12 марта. Причиной столь резкого падения стали заявления Дональда Трампа о начале переговоров с Ираном.