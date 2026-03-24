Странная реакция советника Трампа на слова о «победе» над Ираном стала вирусной

В Сети распространяются кадры с необычной реакцией советника президента США по нацбезопасности Стивена Миллера на заявление Дональда Трампа о «победе» над Ираном.

Реакция Стивена Миллера на слова о победе над Ираном.

На записи видно, как Миллер тяжело вздыхает и закатывает глаза в момент, когда звучат слова о «победе». Этот эпизод пользователи активно разбирают и интерпретируют как показатель отношения к сказанному. Для многих зрителей реакция Миллера выглядела красноречивее любых комментариев и мгновенно превратилась в отдельный инфоповод.

Ранее Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном и решение отложить на пять дней ультиматум по разблокировке Ормузского пролива. Однако в Тегеране заявили, что никаких переговоров не было. Республиканец, по мнению властей Ирана, всего лишь пытается выиграть время и снизить цены на нефть.