Отчаяние вместо победы: На Западе увидели слабость Трампа после решения по Ближнему Востоку
Профессор Диесен: Трамп хочет нарастить войска на Ближнем Востоке из-за отчаяния
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Американский президент Дональд Трамп хочет прибегнуть к наращиванию военного контингента на Ближнем Востоке, что свидетельствует о его отчаянном положении. К такому выводу пришёл профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, выразив своё мнение в соцсети X.
Комментируя материал The Washington Post, он написал, что глава Белого дома не способен заявить о своей «победе», пока Ормузский пролив остаётся закрытым, а увеличение численности американских войск происходит на фоне растущего отчаяния администрации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, то американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. Иранские власти также говорили, что Ормуз закрыт только для вражеских судов.
Напомним, в конце февраля произошла резкая эскалация ближневосточного конфликта: 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица. В ответ Иран активизировал ракетные и беспилотные атаки, нанося удары не только по израильским и американским объектам, но и по целям в странах Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, где размещены военные базы США. Конфликт привел к серьезным последствиям для глобальной экономики: из-за блокады Ормузского пролива и ударов по энергетической инфраструктуре цены на нефть превысили 115 долларов за баррель, а мировые биржи и центральные банки фиксируют рост инфляционных рисков.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.