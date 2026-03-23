Отчаяние вместо победы: На Западе увидели слабость Трампа после решения по Ближнему Востоку

Напомним, в конце февраля произошла резкая эскалация ближневосточного конфликта: 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица. В ответ Иран активизировал ракетные и беспилотные атаки, нанося удары не только по израильским и американским объектам, но и по целям в странах Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, где размещены военные базы США. Конфликт привел к серьезным последствиям для глобальной экономики: из-за блокады Ормузского пролива и ударов по энергетической инфраструктуре цены на нефть превысили 115 долларов за баррель, а мировые биржи и центральные банки фиксируют рост инфляционных рисков.