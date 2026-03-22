Бунт в рядах НАТО загнал Трампа в тупик по войне на Ближнем Востоке

В рядах НАТО произошёл бунт, европейские союзники отказали США в поддержке по вопросу открытия судоходства через Ормузский пролив, поставив президента Дональда Трампа в ситуацию «стратегического одиночества», обратил внимание депутат Госдумы, ведущий «Царьграда» Михаил Делягин.

По его словам, когда американский лидер обратился к альянсу с призывом о помощи, ему отказали практически все: Британия, Франция, Германия. Сейчас Трамп находится в тупике, уверен парламентарий.

«Дело в дипломатической катастрофе. Трампа втравили в иранскую авантюру для того, чтобы его снести. И сейчас у него никаких выходов из тупика не просматривается», — заявил доктор экономических наук.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО без США является всего лишь «бумажным тигром». Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.