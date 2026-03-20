AFP: НАТО вывела своих инструкторов из Ирака из-за войны на Ближнем Востоке

Военное руководство НАТО объявило о временном выводе из Ирака своих инструкторов, обучавших местную армию. Причиной называются развернувшиеся на Ближнем Востоке боевые действия. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на иракский источник.

«Это временный вывод сил. Они обеспокоены нынешней ситуацией», — рассказал собеседник агентства.

Как утверждается другим источником, миссия Североатлантического альянса выведена «в полном составе». Официально в НАТО назвали вывод военных «перегруппировкой сил».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс без США является всего лишь «бумажным тигром». Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.