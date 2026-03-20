США рассматривают захват иранского острова Харк ради открытия Ормузского пролива

Администрация Соединённых Штатов прорабатывает сценарий силового воздействия на Иран, который может включать морскую блокаду или даже захват стратегически важного острова Харк. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, таким образом Вашингтон намерен заставить Тегеран обеспечить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. Один из собеседников портала пояснил, что для реализации этого плана США может потребоваться около месяца. В американской администрации подчёркивают, что президент Дональд Трамп настроен решительно.

«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого ему придётся захватить остров Харк, то так и будет. Если он решит провести высадку на побережье, то так и будет. Но это решение ещё не принято», — заявил неназванный представитель Белого дома.

На данный момент окончательное решение о проведении операции не принято, однако сам факт обсуждения подобных сценариев свидетельствует о высокой степени напряжённости вокруг иранской нефтяной инфраструктуры. Харк является ключевым терминалом для экспорта иранской нефти.

Ранее сообщалось, что американские военные сосредоточили усилия на ликвидации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, оборудованных под эти цели, чтобы помешать дальнейшей блокировке Ормузского пролива. По данным США, уже уничтожены десятки таких кораблей, для ударов применяется авиация, включая штурмовики A-10.