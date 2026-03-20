Военэксперт допустил провокацию США «в стиле 11 сентября» для вторжения в Иран

США могут провести провокацию и попытаться повторить сценарий 11 сентября, обвинив Иран в массовых жертвах среди гражданского населения, что позволит обосновать начало широкомасштабной сухопутной операции с полумиллионным контингентом американских войск на территории ИРИ, не исключил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам аналитика, есть два варианта развития событий. Первый — попытка провести наземную операцию, в том числе с захватом острова Харк, но в этом случае Иран просто ударит по своим нефтеперерабатывающим предприятиям, что обернётся гигантским пожаром, экологической катастрофой и гибелью американских либо израильских солдат. В таких условиях для США остаётся только второй вариант — организация провокации в стиле 11 сентября.

«Может быть какая-то диверсия в отношении того же Пита Хегсета, либо Марка Рубио, либо ещё какого-то американского высокопоставленного чиновника. Может быть взрыв где-то непосредственно такой, который приведёт к достаточно массовым жертвам», — предположил собеседник «Газеты.ru».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от политической воли США. Он подчеркнул, что Израиль стремится к полному уничтожению военного потенциала Ирана и смене режима, тогда как у ИРИ есть стратегия по длительному сопротивлению и ответному нанесению ущерба.