Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 06:11

«Больше так не делайте»: Удар по иранскому месторождению обернётся для США катастрофой

Профессор Миршаймер: Атаки Израиля по Ирану грозят гибелью людей по всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Атака Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс и последующий ответ Тегерана привели США к опасной черте, вынудив президента Дональда Трампа сделать резкое предупреждение Тель-Авиву. Такое мнение в эфире программы Breaking Points высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, после ударов цена барреля нефти подскочила примерно до 115 долларов, что является «катастрофой» как для американской, так и для мировой экономики. Именно это, считает эксперт, заставило Трампа вмешаться.

«Президент Трамп ясно дал понять израильтянам: никогда больше так не делайте», — сказал Миршаймер, комментируя реакцию Белого дома.

Политолог предупредил, что наихудший сценарий — это не только рост цен на топливо, но и удорожание продуктов питания, что спровоцирует масштабную инфляцию, замедлит экономический рост и приведёт к гибели множества людей по всему миру.

По мнению профессора, сложившаяся ситуация лишь закрепляет стратегическое преимущество Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран способен нанести огромный ущерб международной экономике, а возможности США предотвратить это ограничены.

«Если уж он решил воевать, то это будет последняя война, которую он захочет начать. И причина в том, что сегодня большинство козырей в руках иранцев... Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается», — добавил Миршаймер.

Дмитриев назвал удар по месторождению Южный Парс переломным моментом
Напомним об атаке на месторождение Южный Парс в Иране. Это стратегический объект: здесь находится половина газовых запасов страны и почти 10% мировых, а также ведётся нефтедобыча. Уникальные геологические условия обеспечивают низкую себестоимость продукции. К слову, в освоении месторождения в своё время принимал участие российский «Газпром».

Наталья Афонина
