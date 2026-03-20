В Иране не прекращали производство ракет даже во время войны

Иран продолжает наращивать ракетное производство, несмотря на полномасштабные боевые действия с США и Израилем. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини.

«Даже в условиях войны мы продолжаем производство ракет, это поистине впечатляет. При этом и с запасами не возникает никаких серьёзных проблем», — приводит его слова агентство Mehr.

По словам военного, выпуск вооружений не останавливался даже в самые напряжённые моменты конфликта. Представитель КСИР также сделал предупреждение в адрес Вашингтона. Он заявил, что у вооружённых сил Ирана «определённо есть ещё сюрпризы» для американской армии, не уточнив при этом, о каком именно оружии или тактике идёт речь.

В начале арта в КСИР уже заявляли, что Иран продолжает производить баллистические ракеты, несмотря на давление и санкции, и одновременно с запусками наращивает производство. Республику не тревожит вопрос запасов военной техники, она уверена в своих возможностях поддерживать военный потенциал, отмечали в корпусе.