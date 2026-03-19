Иран впервые применил ракету «Насралла» против объектов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировал о том, что в рамках продолжающейся операции против американских и израильских объектов была впервые задействована управляемая ракета «Насралла». Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на официальное заявление военного формирования.

«В ходе этой волны (65-й) операции была применена ракета «Насралла», являющаяся улучшенным и управляемым вариантом ракеты «Гадр», — сказано в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания.

Как утверждают в КСИР, удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам в израильских городах Хайфа и Ашдод, а также по военным базам Соединённых Штатов, расположенным на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете иранская сторона не раскрыла.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере Ираном возможностей по обогащению урана и производству ракет. По его словам, военные действия против Тегерана будут продолжаться «столько, сколько потребуется». Нетаньяху также добавил, что Иран сейчас «слабее, чем когда-либо».