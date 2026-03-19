Нетаньяху: Израиль атаковал газовые объекты Ирана в одиночку

Израиль нанёс удары по месторождениям Ирана в Ассалуйе в одиночку. Однако подобные атаки больше повторяться не будут — по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Факт первый: Израиль действовал в одиночку против газового объекта в Ассаллуйе. Факт второй: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся», — утверждает Нетаньяху.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что попросил Биньямина Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. По его словам, премьер-министр согласился. Республиканец также отметил «независимость» и скоординированность действий двух государств.