ФИФА не станет отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена вводить санкции в отношении израильских сборных и клубов. Об этом заявил глава организации Джанни Инфантино, которого цитирует журналист Роб Харрис.

По словам Инфантино, окончательное правовое положение Западного берега реки Иордан остаётся неурегулированным и крайне сложным вопросом с точки зрения международного публичного права.

«Не следует предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешённым и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — высказался он.