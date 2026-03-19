19 марта, 19:50

Нетаньяху: Иран больше не может производить ракеты и обогащать уран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере Ираном возможностей по обогащению урана и производству ракет. В эфире Sky News он сказал, что военные действия против Тегерана будут продолжаться «столько, сколько потребуется». Нетаньяху также добавил, что Иран сейчас «слабее, чем когда-либо».

Израильский премьер также сообщил, что Иран потерял весь свой флот в Каспийском море. Он добавил, что сейчас Израиль и США помогают открыть Ормузский пролив для свободного судоходства. Нетаньяху отверг сообщения о том, что Израиль вовлёк США в войну с Ираном. Он пояснил, что «никто не может говорить Дональду Трампу, что ему делать».

Трамп заявил, что отговорил Нетаньяху бить по месторождениям нефти и газа Ирана

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удар рядом с офисом премьер-министра Израиля в Иерусалиме. По данным иранских СМИ, снаряды упали в нескольких метрах от здания, где находится кабинет Биньямина Нетаньяху. Информация о пострадавших и разрушениях на тот момент не уточнялась.

Антон Голыбин
