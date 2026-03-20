Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 07:30

Гутерриш: Сроки завершения войны с Ираном зависят от политической воли США

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Прекращение конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от политической воли США. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, остановка войны возможна, но ключевой фактор — когда Соединённые Штаты сочтут, что выполнили свою работу. Гутерриш подчеркнул, что Израиль стремится к полному уничтожению военного потенциала Ирана и смене режима, тогда как у Тегерана есть стратегия по длительному сопротивлению и ответному нанесению ущерба. Генсек отметил, что у президента Дональда Трампа получится убедить нужных лиц в достижении целей.

«Президент [США Дональд] Трамп сможет убедить тех, кого нужно, в том, что работа сделана, что можно заканчивать», — передаёт издание слова Гутерриша.

Нетаньяху: Израиль атаковал газовые объекты Ирана в одиночку
Однако США пока не намерены останавливаться, Пентагон уже запросил у Когресса ещё 200 миллиардов долларов на продолжение войны с Ираном. При этом в правительстве Штатов сейчас достаточно и тех, кто выступает против такой операции.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar