Гутерриш: Сроки завершения войны с Ираном зависят от политической воли США

Прекращение конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от политической воли США. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, остановка войны возможна, но ключевой фактор — когда Соединённые Штаты сочтут, что выполнили свою работу. Гутерриш подчеркнул, что Израиль стремится к полному уничтожению военного потенциала Ирана и смене режима, тогда как у Тегерана есть стратегия по длительному сопротивлению и ответному нанесению ущерба. Генсек отметил, что у президента Дональда Трампа получится убедить нужных лиц в достижении целей.

«Президент [США Дональд] Трамп сможет убедить тех, кого нужно, в том, что работа сделана, что можно заканчивать», — передаёт издание слова Гутерриша.

Однако США пока не намерены останавливаться, Пентагон уже запросил у Когресса ещё 200 миллиардов долларов на продолжение войны с Ираном. При этом в правительстве Штатов сейчас достаточно и тех, кто выступает против такой операции.