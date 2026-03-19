Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 00:47

Пентагон добивается выделения более $200 млрд на операцию против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Американские военные запросили более $200 млрд на продолжение операции против Ирана. Об этом 18 марта сообщила газета The Washington Post.

«Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс на финансирование войны в Иране на сумму более $200 млрд, по словам высокопоставленного чиновника администрации, в огромном новом запросе, который почти наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта», — уточняется в публикации.

В материале отмечается, что инициатива почти наверняка столкнётся с противодействием законодателей, не поддерживающих данный конфликт.

Пушков заявил, что поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы

Президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о направлении американских сил в Иран. Республиканец ранее не стал комментировать возможные планы США по наземной операции. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что американский лидер рассматривает вариант отправки военных. В Пентагоне подготовили для президента несколько возможных следующих шагов в конфликте с Ираном.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar