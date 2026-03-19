Пушков заявил, что поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы

Действия Соединённых Штатов на Ближнем Востоке являются «проклятием глобальной сверхдержавы». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон вовлекается в конфликты, которые не являются важными, а лишь тратит ресурсы на разрушение «ещё одной страны».

«Поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы. Она реагирует на те вызовы, которые ей кажутся «жизненно важными», но которые таковыми не являются», — пишет Пушков. Он добавил, что это привело к закату Британской империи.

По его мнению, Штаты вновь «завязли» на Ближнем Востоке вместо концентрации на экономике и соперничестве с Китаем. С начала XXI века вмешательство США в Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию обошлось в семь триллионов долларов и вызвало массовые потоки беженцев, включая перемещения в саму Америку.

Пушков добавил, что вмешательство США привело к ударам Ирана по американским базам в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии, уничтожению уникального радара раннего оповещения в Катаре и шести радарных установок.

Ранее ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. В то же время президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о направлении американских сил в Иран. Он также не стал комментировать возможные планы США по наземной операции.