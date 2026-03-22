Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт только для «вражеских» судов

Иранские власти согласны сотрудничать с Международной морской организацией над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе, перекрытом Тегераном после атак со стороны США и Израиля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя исламской республики при организации Али Мусави.

Иранский чиновник подчеркнул, что сейчас пролив могут спокойно проходить любые корабли, все запреты касаются лишь американских, израильских судов, а также принадлежащих странам, поддерживающих агрессию против Тегерана. Мусави добавил, что суда проходят через Ормуз при «координации мер безопасности» с Ираном. Он напомнил, что проблемы с судоходством в регионе возникли из-за военных атак США и Израиля.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории республики. Только после этого судоходство через пролив будет восстановлено. В Тегеране пояснили — Ормуз закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку. На днях лидеры 22 государств заявили о готовности обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузе. Они выразили протест против «фактического закрытия пролива» иранскими военными. Проблемы с судоходством на Ближнем Востоке уже сказались на скачке цен на нефть, так как пролив был основным маршрутом для нефтяных танкеров.