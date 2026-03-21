ОАЭ заявили о готовности 22 стран защищать Ормузский пролив
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo Menhard
Лидеры 22 государств заявили о готовности обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МИД ОАЭ. Ведомство опубликовало заявление на своём официальном сайте.
«Мы решительно осуждаем недавние атаки Ирана на безоружные коммерческие суда в Персидском заливе», — указано в заявлении.
Совместную позицию поддержали лидеры Австралии, Литвы, Бахрейна, Румынии, Чехии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Словении, Латвии, Дании, Новой Зеландии, Республики Корея, Канады, Японии, Нидерландов, Италии, Германии, Франции, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов.
Страны также выразили протест против «фактического закрытия Ормузского пролива» иранскими военными.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории Исламской Республики. Только после этого судоходство через пролив вернётся в норму. В Тегеране пояснили — пролив закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку или предоставляют территорию для военных баз.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.