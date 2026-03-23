Слова Трампа о переговорах с Ираном обвалили цену Brent более чем на 14%

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE стремительно обвалилась более чем на 14%, вернувшись к уровням середины марта. Согласно биржевым данным, в моменте цена опускалась до $96 за баррель — минимальной отметки с 12 марта текущего года.

Такую динамику подтверждают итоги торговых сессий. К 14:14 мск падение эталонной марки замедлилось, а котировки скорректировались до $101,1, что на 9,89% ниже предыдущих значений.

Вслед за североморским сортом дешевеет и американский аналог: фьючерсы на WTI с поставкой в мае потеряли более 10%, опустившись в ходе сессии до $88,25 за баррель.