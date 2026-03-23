Трамп отложил удары по Ирану на пять дней после «очень хороших» переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана.

«Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней», — говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что решение об отсрочке ударов принято с учётом позитивного тона прошедших встреч.

По словам республиканца, ключевым условием для сохранения режима прекращения огня станет успешное продолжение переговорного процесса на текущей неделе. В случае срыва диалога или эскалации пятидневное окно может быть пересмотрено. Стороны договорились о дальнейших контактах для выработки итоговых договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, пригрозив нанести удары по иранским электростанциям, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ в Тегеране неоднократно заявляли, что нормализация судоходства возможна лишь после прекращения агрессивных действий со стороны США и Израиля. Иранские власти уточнили, что ограничения в проливе касаются исключительно судов противника.