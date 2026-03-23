Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:35

Кремль: Разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно было начаться «ещё вчера»

Ближневосточный конфликт нужно было решать через переговоры и дипломатию «ещё вчера». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг Ирана давно перезрела для политического урегулирования.

«Считаем, что ситуация [вокруг Ирана] должна [была] «ещё вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Представитель КСИР «уволил» Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, то американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. Иранские власти также говорили, что Ормуз закрыт только для вражеских судов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar