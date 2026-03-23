Кремль: Разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно было начаться «ещё вчера»

Ближневосточный конфликт нужно было решать через переговоры и дипломатию «ещё вчера». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг Ирана давно перезрела для политического урегулирования.

«Считаем, что ситуация [вокруг Ирана] должна [была] «ещё вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.