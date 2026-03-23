23 марта, 06:20

Представитель КСИР «уволил» Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари выступил с необычным обращением к президенту США Дональду Трампу на английском языке. Видео, опубликованное иранским агентством Tasnim, демонстрирует жёсткую риторику Тегерана на фоне продолжающегося военного конфликта.

КСИР в видеообращении заявил Трампу: Ты уволен! Видео © Telegram / Tasnim

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» во время выступления.

Фраза «Ты уволен» («You're fired!») является визитной карточкой Трампа, которую он прославил в бытность ведущим реалити-шоу «The Apprentice». Американский лидер также часто завершает свои посты в соцсети Truth Social словами «Спасибо за внимание к этому вопросу». Иранский командующий использовал оба коронных выражения, чтобы подчеркнуть своё пренебрежение к действиям Вашингтона.

КСИР атаковал две американские базы в Персидском заливе
КСИР атаковал две американские базы в Персидском заливе

Ранее стало известно, что часть американских военнослужащих, участвующих в операции против Ирана, испытывают сильный стресс, разочарование и даже подумывают об увольнении. По словам резервистки, наставляющей молодых офицеров, бойцы не хотят умирать за Израиль и быть политическими пешками.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Дарья Денисова
