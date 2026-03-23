Представитель КСИР «уволил» Трампа

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари выступил с необычным обращением к президенту США Дональду Трампу на английском языке. Видео, опубликованное иранским агентством Tasnim, демонстрирует жёсткую риторику Тегерана на фоне продолжающегося военного конфликта.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» во время выступления.

Фраза «Ты уволен» («You're fired!») является визитной карточкой Трампа, которую он прославил в бытность ведущим реалити-шоу «The Apprentice». Американский лидер также часто завершает свои посты в соцсети Truth Social словами «Спасибо за внимание к этому вопросу». Иранский командующий использовал оба коронных выражения, чтобы подчеркнуть своё пренебрежение к действиям Вашингтона.

Ранее стало известно, что часть американских военнослужащих, участвующих в операции против Ирана, испытывают сильный стресс, разочарование и даже подумывают об увольнении. По словам резервистки, наставляющей молодых офицеров, бойцы не хотят умирать за Израиль и быть политическими пешками.