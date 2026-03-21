Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 18:22

КСИР атаковал две американские базы в Персидском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Военно-морские силы Ирана нанесли удар по двум американским базам в регионе. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции. По данным КСИР, эти объекты используют как плацдарм для атак на иранские острова в Персидском заливе.

«В рамках проведённой 72-й ракетной волны по объектам противника ВМС КСИР уничтожили ангар и топливные резервуары на базе Аль-Манхад [ОАЭ] и авиабазе Али-Салем [Кувейт]», — говорится в заявлении корпуса.

Для атаки применили большое количество баллистических ракет и беспилотников. КСИР утверждает, что эти базы в последние дни стали отправной точкой для агрессии против иранских островов.

КСИР заявил о поражении базы США Эд-Дафра в ОАЭ
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении израильского истребителя F-16 в небе над Ираном. Это третий самолёт противника, который сбили иранские военные с начала военной операции США и Израиля.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar