КСИР сообщил об уничтожении израильского истребителя F-16 в небе над Ираном

Иранская противовоздушная оборона уничтожила в небе израильский истребитель F-16, который долетел практически до центральных районов страны. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Ведомство цитирует агентство Tasnim.

Как утверждается, самолёт был сбит в ночь на 21 марта. Это уже третий вражеский истребитель, уничтоженный иранскими военными с момента начала военной агрессии со стороны США и Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность совместных с США атак на иранскую инфраструктуру в ближайшие дни значительно возрастёт. Он подчеркнул, что израильская армия и тыл находятся в состоянии высокой готовности.