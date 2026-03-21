21 марта, 11:37

Глава МО Израиля пообещал существенно усилить атаки на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность совместных с США атак на иранскую инфраструктуру в ближайшие дни значительно возрастёт. С таким заявлением глава военного ведомства выступил накануне новой недели, которая в еврейском государстве начинается с воскресенья.

«Интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастёт с начала недели», — сказал Кац, слова которого приводит портал Ynet.

Министр подчеркнул, что израильская армия и тыл находятся в состоянии высокой готовности.

«Армия обороны Израиля сильна, и израильский тыл силён, и мы не остановимся, пока не будут достигнуты все военные цели», — добавил глава МО.

Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по своему ядерному объекту в Натанзе

Ранее сообщалось, что США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Ирана оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения, подчеркнув, что жизни и здоровью жителей окрестных районов ничего не угрожает.

BannerImage
Анастасия Никонорова
