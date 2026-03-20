КСИР заявил о поражении базы США Эд-Дафра в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении базы США Эд-Дафра в ОАЭ. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

«В ходе 66-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля и США мы успешно поразили цели в Иерусалиме, Хайфе и на базе США Эд-Дафра», — говорится в сообщении.

По заявлению КСИР, удары нанесли в рамках очередного этапа операции. Военные утверждают, что атаки затронули несколько целей, включая объекты в Израиле и американскую базу в ОАЭ. Для нанесения ударов использовали «сверхтяжёлые» ракеты. В числе названных типов указаны Khorramshar, Qadr и Emad.

Иранская сторона подчёркивает, что действия стали частью последовательной военной кампании. При этом дополнительные детали о последствиях ударов не приводятся.

Ранее аэрокосмические силы КСИР заявили о поражении американского истребителя F-35. В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент удара, снятый оптико-электронной системой. По данным военного эксперта Юрия Лямина, самолёт смог дотянуть до базы и совершить экстренную посадку. Американские СМИ также сообщали о вынужденной посадке F-35 на одной из баз на Ближнем Востоке. Предполагаемой причиной называли удар со стороны Ирана.