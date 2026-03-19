КСИР подтвердил удар по F-35 и обнародовал запись с оптико-электронной системы

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнародовали видеозапись, на которой запечатлён момент поражения американского истребителя пятого поколения F-35 в центральной части Ирана. Кадры, снятые иранской оптико-электронной системой (ОЭС), распространил в своём Telegram-канале ImpNavigator военный эксперт Юрий Лямин.

«Очевидно, что этот тот самый самолёт, что смог потом дотянуть до одной из ближневосточных баз и совершить там экстренную посадку о чем чуть ранее сообщили американские СМИ», — написал специалист.

Ранее информированный источник сообщил телеканалу CNN, что истребитель F-35 был вынужден совершить экстренную посадку на одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать удар со стороны Вооружённых сил Ирана.

Также недавно Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Согласно информации западных СМИ, , эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.