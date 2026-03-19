Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 18:26

КСИР подтвердил удар по F-35 и обнародовал запись с оптико-электронной системы

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнародовали видеозапись, на которой запечатлён момент поражения американского истребителя пятого поколения F-35 в центральной части Ирана. Кадры, снятые иранской оптико-электронной системой (ОЭС), распространил в своём Telegram-канале ImpNavigator военный эксперт Юрий Лямин.

Аэрокосмические силы впервые подбили американский истребитель F-35. Видео © Telegram / ImpNavigator

«Очевидно, что этот тот самый самолёт, что смог потом дотянуть до одной из ближневосточных баз и совершить там экстренную посадку о чем чуть ранее сообщили американские СМИ», — написал специалист.

Ранее информированный источник сообщил телеканалу CNN, что истребитель F-35 был вынужден совершить экстренную посадку на одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать удар со стороны Вооружённых сил Ирана.

Израильский удар уничтожил в Иране уникальный заправщик Boeing KC-747
Также недавно Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Согласно информации западных СМИ, , эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.

Обложка © Telegram / ImpNavigator

Виталий Приходько
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar