Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу на севере Израиля

Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

По данным телеканала, эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.

Ранее Иран сообщил, что его системы ПВО подбили американский истребитель F-35 ВВС США. Самолёт получил серьёзные повреждения. Его стоимость — свыше $100 млн. О судьбе экипажа ничего не сообщается.