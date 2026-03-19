Иран впервые подбил американский истребитель F-35

Иран утверждает, что его системы ПВО подбили американский истребитель F-35 ВВС США. Самолёт получил серьёзные повреждения. Его стоимость — свыше $100 млн. О судьбе экипажа ничего не сообщается.

Иранская государственная телерадиокомпания распространила эту новость, подкрепив её видеозаписью, предположительно запечатлевшей момент поражения американского самолёта иранской противоракетой. В КСИР также подтвердили инцидент.

«Истребитель F-35 был подбит в 02.50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьёзные повреждения», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранское агентство Fars.

Ранее Life.ru писал, что уволившийся в США чиновник ещё два года назад предсказал провал в войне с Ираном. В 2024 году Кент говорил, что возможная война с Ираном может оказаться кровопролитной и не привести к долгосрочным результатам.