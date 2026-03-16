Израильский удар уничтожил в Иране уникальный заправщик Boeing KC-747

В сети появились кадры, на которых, как утверждают зарубежные источники, уничтожают редчайший самолёт-заправщик Boeing KC-747, стоявший на вооружении ВВС Ирана. По данным портала Caspian Post, удар был нанесён Израилем по территории Международного аэропорта Мехрабад в Тегеране, самолёт уничтожен на земле.

Это был один из старейших и самых необычных самолётов в мире – оригинальный Boeing 747-131, который совершил свой первый полёт 8 апреля 1971 года, а через четыре года был переоборудован в воздушный танкер KC-747. Мохаммед Реза Пехлеви, последний шах Ирана, приобрёл этот и другие 747-е для Военно-воздушных сил страны ещё в 1975 году.

Этот самолёт мог перевозить более 200 тонн топлива и считался крупнейшим летающим танкером в мире, а его история включала участие в международных учениях, где он становился частью первых в мире тренировок по дозаправке в воздухе. KC-747 оставался в эксплуатации почти 55 лет и был уничтожен за месяц до своего юбилея.

Ранее Life.ru писал, что американские истребители F-35, задействованные в операции против Ирана, столкнулись с серьёзными техническими проблемами – программы модернизации их программного обеспечения провалились. Из-за этого самолёты вынужденно продолжают использовать устаревший софт, который снижает их боевые возможности. Пентагон планирует обновить истребители, но на данный момент обновление зашло в тупик из-за нехватки специалистов и перераспределения бюджетов.