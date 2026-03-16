Аэропорт Дубая временно остановил рейсы после инцидента с беспилотником

Работа одного из самых загруженных авиаузлов мира оказалась временно парализована. Власти эмирата Дубай приостановили приём и отправку самолётов в Международный аэропорт Дубая после инцидента с беспилотником и возгорания топливного резервуара.

Как сообщили в правительстве эмирата, решение приняло Управление гражданской авиации Дубая. Ограничения введены в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта.

«Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке приема и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников», – говорится в сообщении властей.

Пассажирам рекомендовали связаться со своими авиакомпаниями, чтобы уточнить статус рейсов. В районе аэропорта произошло возгорание после того, как один из топливных резервуаров был повреждён в результате инцидента с беспилотным аппаратом. Пожар удалось локализовать, данных о пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru писал, что под удар беспилотников попали офисы американского банка Citibank в Дубае. Инциденты происходят на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и коалицией стран во главе с США.