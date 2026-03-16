Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 00:58

В районе аэропорта Дубая загорелся топливный резервуар после инцидента с дроном

В районе международного аэропорта Дубая произошёл инцидент с беспилотником, после которого вспыхнул пожар на топливной инфраструктуре. По данным властей эмирата, один из резервуаров получил повреждения, сейчас на месте работают экстренные службы.

Пожар в районе аэропорта Дубая. Видео © X / AKİ

Как сообщили в правительстве, подразделения гражданской обороны оперативно прибыли к месту происшествия рядом с Международным аэропортом Дубая. Специалисты приступили к тушению огня и проверке территории.

«В результате инцидента с беспилотником в районе Международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Команды гражданской обороны Дубая в настоящее время работают над тушением пожара», – говорится в сообщении пресс-службы властей эмирата.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Службы продолжают ликвидацию последствий и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что генеральное консульство России в Дубае предупредило россиян о строгих правилах съёмки подобных происшествий в ОАЭ. Публикация видео прилётов ракет или работы ПВО может быть расценена как киберпреступление и вызвать серьёзные проблемы с законом. Нарушителям грозят крупные штрафы до 200 тысяч дирхамов, депортация и даже запрет на въезд в страну.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Юния Ларсон

Юния Ларсон
  • Новости
  • ОАЭ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar