Генконсульство в Дубае предупредило россиян о наказании за видео прилётов

Генеральное консульство России в Дубае предостерегло россиян от публикации видеокадров, связанных с ракетными ударами и работой ПВО, поскольку в ОАЭ это может считаться киберпреступлением. Об этом сообщила пресс-служба консульства в Telegram-канале.

«Лучше снимайте видео с котиками», — говорится в сообщении.

Дипведомство обратило внимание, что публикация роликов в соцсетях, их пересылка в мессенджерах или репосты могут вызвать панику и нарушить местное законодательство. За подобные действия предусмотрена ответственность — штраф до 200 000 дирхамов, уголовное преследование, депортация и запрет на въезд в страну.

Российские граждане, желающие попасть на «персональный эвакуационный рейс вне очереди», получили рекомендацию не испытывать последствия нарушений закона на практике. Консульство подчеркнуло необходимость соблюдать требования местных властей и избегать публикации материалов, которые могут быть признаны опасными.

Ранее полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за съёмку объектов и публикацию видео в соцсетях на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Опубликованные ролики могли содержать недостоверную информацию и вводить аудиторию в заблуждение.