В ОАЭ задержали десятки человек за видео в соцсетях, среди них иностранцы

«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа», — говорится в материале.

В полиции считают, что опубликованные записи могли содержать недостоверные сведения и вводить аудиторию в заблуждение. Среди задержанных – граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин. Их ролики включали в себя кадры развёртывания систем ПВО ОАЭ или попадания в «объекты». Некоторые видео были сгенерированы с помощью ИИ, на них были фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.

Ранее сообщалось, что мужчина оказался одним из 21 иностранца, задержанных в стране по обвинению в киберпреступлениях. британский турист был приговорён в ОАЭ к двум годам тюрьмы за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, который он снял во время отдыха.