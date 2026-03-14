Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 05:50

В ОАЭ задержали десятки человек за видео в соцсетях, среди них иностранцы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Полиция Абу-Даби задержала 45 человек после съёмки различных объектов и публикации роликов в социальных сетях на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Khaleej Times.

«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа», — говорится в материале.

В полиции считают, что опубликованные записи могли содержать недостоверные сведения и вводить аудиторию в заблуждение. Среди задержанных – граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин. Их ролики включали в себя кадры развёртывания систем ПВО ОАЭ или попадания в «объекты». Некоторые видео были сгенерированы с помощью ИИ, на них были фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.

Хвалёный Patriot разгромно продул бой с иранскими ракетами за порт в ОАЭ

Ранее сообщалось, что мужчина оказался одним из 21 иностранца, задержанных в стране по обвинению в киберпреступлениях. британский турист был приговорён в ОАЭ к двум годам тюрьмы за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, который он снял во время отдыха.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar