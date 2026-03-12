Владимир Путин
Хвалёный Patriot разгромно продул бой с иранскими ракетами за порт в ОАЭ

Обложка © X / Rizvi313X

Расчёт ЗРК Patriot американского производства разгромно проиграл рою иранских ракет, целью которых был порт в Объединённых Арабских Эмиратах. На громком видео из Сети можно увидеть, как комплекс выпускает на перехват несколько снярадов, но всё — в молоко.

Попытка ЗРК Patriot перехватить иранские ракеты в ОАЭ. Видео © X / Rizvi313X

Вторая попытка также провалилась: две противоракеты опять пропустили цель из Ирана. Почему хвалёная американская «вундерваффе», за которую дерутся украинцы, не помогла, не ясно. Возможно, расчёт не был достаточно обучен, либо ракетные технологии Исламской Республики оказались куда серьёзнее, чем предполагалось.

Ранее в США предупредили, что конфликт с Ираном покажет неспособность Вашингтона поддерживать прежний темп боевых действий. По мнению почётного профессора Массачусетского университета Теодора Постола, ресурсы Штатов на исходе.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Матвей Константинов
