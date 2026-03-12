Владимир Путин
12 марта, 10:12

Кремль назвал предпочтительные методы урегулирования ситуации вокруг Ирана

Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва придерживается последовательной позиции по необходимости перехода к переговорам и дипломатическим методам.

«Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции по предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесёт в регион мир, спокойствие и предсказуемость», — отметил представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв объяснил позицию России при голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану. По его словам, решение воздержаться было принято в интересах страны. Сенатор отметил, что отказ от применения права вето связан со стратегическим партнёрством Москвы как с Ираном, так и с государствами Персидского залива.

Милена Скрипальщикова
